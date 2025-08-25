Marina di Camerota, bambino di cinque anni investito mentre attraversava la strada: condizioni non gravi

Momenti di grande apprensione questa mattina nella zona di Lentiscelle, a Marina di Camerota, quando un bambino di cinque anni è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada da solo. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30.

Secondo quanto ricostruito, il conducente si è immediatamente fermato e ha richiesto assistenza, permettendo l’arrivo rapido dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il piccolo al pronto soccorso per accertamenti medici.

Il bambino ha riportato escoriazioni a braccia e gambe, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

L’episodio ha suscitato apprensione tra i residenti, ricordando l’importanza della sicurezza stradale nelle aree frequentate da bambini.