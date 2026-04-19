Vertice trilaterale a Mirabella Eclano, UNARMA: “Esempio di professionalità e organizzazione”

Si è svolto il 17 e 18 aprile 2026 a Mirabella Eclano il vertice trilaterale tra i Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania, un appuntamento internazionale che ha visto impegnate numerose forze di polizia della provincia di Avellino, affiancate da reparti provenienti da altri territori, oltre al contributo di enti locali e associazioni di volontariato.

L’evento ha rappresentato un momento di grande visibilità per l’Irpinia, garantito da un imponente dispositivo di sicurezza coordinato tra Arma dei Carabinieri, Prefettura, Questura, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e amministrazioni locali. Un lavoro sinergico che ha consentito lo svolgimento regolare e senza criticità dell’incontro istituzionale.

A sottolineare l’importanza dell’organizzazione è il Segretario Generale Provinciale di UNARMA, dott. Massimiliano Lo Priore, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’evento, verificando direttamente le condizioni operative e logistiche del personale impiegato. In particolare, è stato evidenziato come l’attenzione non si sia limitata alla sicurezza delle autorità presenti, ma abbia riguardato anche il benessere dei militari impegnati nei servizi.

Parole di apprezzamento sono state espresse nei confronti delle autorità provinciali e di tutti gli operatori coinvolti, con un ringraziamento particolare al Prefetto di Avellino, al Questore, alla Procura della Repubblica e al Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, per il costante impegno e la presenza durante tutte le fasi del vertice.

Il sindacato UNARMA ha inoltre voluto riconoscere il lavoro dei comandanti di compagnia e di stazione, nonché dei militari impegnati sul campo, che hanno garantito servizi di sicurezza continuativi con elevati standard professionali.

Il bilancio dell’iniziativa, secondo il sindacato, conferma ancora una volta l’efficienza e la preparazione delle forze dell’ordine irpine, capaci di gestire eventi di rilevanza internazionale con competenza e spirito di servizio.