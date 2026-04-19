Ambulanza del 118 usata come mezzo da lavoro: scoppia il caso a Varcaturo

Un episodio destinato a far discutere quello emerso a Varcaturo, dove un’ambulanza del servizio di emergenza 118 dell’ASL Napoli 3 Sud sarebbe stata utilizzata per trasportare sacchi di cemento, ben lontano quindi dal suo impiego naturale legato al soccorso sanitario.

A documentare la scena è stata una fotografia che ritrae chiaramente il mezzo con materiale edile sistemato all’interno, accanto alla barella. Un’immagine che ha rapidamente suscitato sconcerto e indignazione tra i cittadini, colpiti da un utilizzo considerato improprio di un veicolo destinato a salvare vite.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato in pieno giorno e con sirene spente. Il mezzo, parte del circuito di emergenza territoriale, sarebbe stato impiegato come un normale furgone per il trasporto di materiali da costruzione, sollevando interrogativi sull’uso e sulla gestione delle risorse pubbliche.

Il servizio 118 in Campania rappresenta un pilastro fondamentale del sistema sanitario, operativo da anni attraverso centrali coordinate e mezzi dislocati sul territorio per garantire interventi tempestivi. In questo contesto, quanto accaduto appare in netto contrasto con le finalità del servizio, che dovrebbe essere dedicato esclusivamente all’assistenza e al soccorso dei cittadini.

La vicenda ora potrebbe aprire la strada a verifiche e accertamenti per chiarire responsabilità e dinamiche, mentre cresce la richiesta di trasparenza su un episodio che ha inevitabilmente acceso il dibattito pubblico.