Verso Spezia–Avellino: la lista dei convocati di Biancolino

L’Avellino si prepara alla trasferta contro lo Spezia, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT. Alla vigilia della sfida, mister Raffaele Biancolino ha diramato la lista ufficiale dei convocati, delineando il gruppo che affronterà l’impegno in terra ligure.

Una partita delicata, chiamata a misurare la capacità di reazione dei biancoverdi dopo l’ultimo turno, contro un avversario solido e ambizioso. L’Avellino si affida a una rosa ampia, con scelte che confermano l’intenzione di mantenere equilibrio e competitività in ogni reparto.

I convocati

Portieri:

Daffara, Pane, Sassi

Difensori:

Missori, Sala, Izzo, Reale, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani

Centrocampisti:

Palmiero, D’Andrea, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio

Attaccanti:

Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Favilli

Il punto dall’infermeria

Restano indisponibili alcuni elementi. Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero dopo la lesione distrattiva al flessore della coscia destra. Antony Iannarilli, fermato a scopo precauzionale, è alle prese con un affaticamento muscolare con edema al polpaccio destro. Roberto Insigne prosegue invece il percorso di recupero per la lesione al muscolo soleo di destra.

L’Avellino si presenta a Spezia con la volontà di ripartire attraverso il gruppo e la compattezza, affidandosi a un mix di esperienza e giovani pronti a dare risposte sul campo. La trasferta ligure rappresenta un banco di prova importante, ma anche un’occasione per ritrovare continuità e fiducia.