Verso le amministrative ad Avellino, il coordinatore cittadino di Italexit: “vi spiego il perche’ della scelta di presentare una lista civica”

Si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni amministrative al Comune di Avellino e come anticipato da oltre un mese anche la rappresentanza irpina di Italexit parteciperà alla prossima tornata elettorale al comune capoluogo con una sua lista civica collocata in un’area di centrodestra.

Il coordinatore cittadino Gianluca Amatucci traccia le linee guida di questa iniziativa:

“Non era facile decidere se scendere in campo o meno alle prossime amministrative ma come gruppo irpino, a seguito di riunioni con con il coordinatore provinciale Massimo Picone e il responsabile organizzativo Luigi Malfetano abbiamo deciso di impegnarci in questa nuova avventura, una sfida che ci stimola e ci garantisce che potremo dire la nostra portando avanti un programma ben chiaro, definito, teso al rilancio della città partendo dai problemi che abbiamo riscontrato finora e le criticità che andrebbero affrontate.

Temi discussi con quadri dirigenziali, aderenti e simpatizzanti.

La nostra lista civica sarà composta da cittadini che hanno a cuore il bene di Avellino e che non hanno necessità di impegnarsi per secondi fini.

Quando il gruppo provinciale del nostro partito si incontra lo fa a porte aperte e le decisioni che adottiamo nascono a seguito di dibattiti e confronti sviluppatisi in piena democrazia.

Il nostro impegno sarà raccolto in una serie di punti programmatici che spiegheranno chiaramente la nostra posizione su vari temi che riguardano la vita amministrativa della nostra città.

La spinta a realizzare una lista civica è nata dalla voglia da parte di tutti noi di poter contribuire al rilancio di Avellino partendo dalle piccole cose, dalla quotidianità che spesso presenta problemi e che raccogliamo semplicemente dal confronto con nostri concittadini anche in strada con una chiacchierata o davanti ad un caffè.

Tra tanti soloni e soggetti che sostengono di essere provetti politicanti, a volte spocchiosi, tronfi e convinti di avere la verità assoluta in tasca, crediamo che per la nostra Avellino ci sia bisogno di attenzione alla vivibilità, partendo dal basso e dal confronto con i cittadini e questi sono argomenti centrali di quella che sarà la nostra campagna elettorale”.