Itinerario grotta della Profunnata di Senerchia,

Parte una nuova collaborazione tra l’Oasi Wwf “Valle della Caccia” di Senerchia (Av) ed il Gruppo Speleologico Natura Esplora Aps di Summonte (Av), collaborazione condivisa con l’Amministrazione Comunale di Senerchia, nel cui territorio è presente l’Oasi “Valle della Caccia del Marchese”, gestita dall’Oa WWF Silentum.

Il sentiero già suggestivo lungo il torrente Acqua Bianca che culmina con l’arrivo alla cascata di 30 mt, costeggiando le sorgenti e le grotte del muschio si arricchisce con il supporto del GSNE di una nuova ed emozionante esperienza sensoriale da non perdere; la visita accompagnata all’interno della grotta del Profunnale ( Profunnata) dagli speleologi del GSNE. Il percorso che porta in vetta alla grotta parte dall’ingresso dell’oasi Wwf Valle della Caccia attraversa boschi alternati ad aree di macchia mediterranea , parte da quota 505 slm e giunge a 955 slm in un sentiero lungo circa 1,3 km con una durata in salita di circa due ore e quaranta , prima di entrare in grotta si gode dello straordinario panorama del belvedere.

La grotta ha uno sviluppo planimetrico di oltre 400 mt si affaccia sulla Valle della caccia versante Monte Polveracchio, conosciuta già nell’ottocento come rifugio dei briganti, vi è una cavernetta iniziale che si apre in un primo salone , proseguendo lungo il percorso principale un corridoio conduce in un secondo più ampio salone, da qui il percorso si sdoppia mostrando il suo lato più nascosto ma anche più affascinante , si arriva in un’alta galleria ricca di stalattiti e stalagmiti e di li si passa in un ultimo vano impreziosito da un laghetto di acque cristalline provenienti da perenne stillicidio;

Le date nel mese di Luglio: Sabato 15 , Martedì 18, Giovedì 20, e Sabato 22 ;

Tre i turni : il primo gruppo alle 10:00, il secondo gruppo della giornata alle 12:00, il terzo gruppo nel pomeriggio alle 15:00; Il numero minimo è di 5 partecipanti, il numero massimo di 15 partecipanti per gruppo. Due giorni prima è obbligatorio comunicare i dati anagrafici e residenza dei partecipanti per l’attivazione delle assicurazioni; il costo di 20€ a persona comprende ingresso oasi , assicurazione in grotta, casco con illuminazione ed accompagnatori, l’appuntamento è all’ingresso grotta. Sono consigliati abbigliamento caldo e comodo e scarponcini da montagna. Per Info e prenotazioni tel 3299512925.