Ventottenne irpino trovato privo di vita dopo all’arme lanciato dalla mamma

Una donna di Aquilonia in provincia di Avellino, intorno alle ore 21’30 del 11 giugno, ha composto il 115, il numero di soccorso dei Vigili del Fuoco, e ha chiesto aiuto per il figlio, residente a Torino, il quale non rispondeva alle ripetute telefonate dei parenti. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha immediatamente comunicato con il comando torinese, che ha subito inviato una squadra. Purtroppo il personale dei Vigili del Fuoco ha rinvenuto il corpo del ventottenne irpino privo di vita.

