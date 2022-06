Festeggia oggi la sua Prima Comunione Martina Moschiano. Ecco gli auguri speciali: “Il tuo cammino si illumini di una luce immensa in questo Santo giorno, ti auguro che il lungo sentiero della tua vita ti faccia incontrare solo il meglio e questa luce ti protegga e ti guidi per sempre, facendoti superare ogni cosa, un augurio raggiante per la tua Prima Comunione cara nipote dai tuoi Zii Nicola e Sabrina”.

