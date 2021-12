Venerdì 3 e Sabato 4 dicembre farà tappa in Campania il tour nazionale che Carlo Calenda promuove nell’ambito del percorso di crescita e radicamento di Azione sul territorio.

Carlo Calenda terrà a Napoli Venerdì 3 dicembre alle 18:30 alla Stazione Marittima una grande manifestazione di presentazione del manifesto dei valori di Azione e della proposta politica del movimento; in quella sede incontrerà iscritti, cittadini e simpatizzanti per un confronto sui temi fondativi del partito e sulla sua attività politica ed amministrativa.

Sabato 4 dicembre alle 11:00 Carlo Calenda sarà ad Avellino al Viva Hotel dove incontrerà stampa, amministratori e riferimenti di Azione delle province di Avellino Benevento Salerno e Caserta; sarà l’occasione per ragionare delle proposte e del percorso politico del partito in relazione anche alle prossime elezioni provinciali, che vedono coinvolta Azione in ogni provincia al voto.

Il Comitato provinciale di Avellino in Azione accoglie con gioia Carlo Calenda in Campania ed in Irpinia e parteciperà attivamente alla due giorni, che rappresenta un importante e significativo momento per la continua crescita del movimento.

Il comitato provinciale di Azione Avellino

