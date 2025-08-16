Vandalismo alla scuola “Leonardo da Vinci”, il sindaco: «Ferita per tutta la comunità, ma non strumentalizziamo»

Sant’Anastasia. Profonda amarezza per l’episodio di vandalismo e il furto che hanno colpito il plesso Boschetto dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci. L’accaduto, che si inserisce purtroppo in un contesto di episodi simili registrati quotidianamente nella provincia di Napoli, ha suscitato la reazione del sindaco, che ha voluto lanciare un messaggio di fermezza e unità.

«La nostra priorità è riparare i danni e restituire alla comunità scolastica, al rientro dalle vacanze, una situazione di normalità. Siamo qui per lavorare insieme e ricostruire, non solo gli spazi fisici, ma anche il senso di comunità che ci unisce» ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha sottolineato come non si debba cedere alla tentazione di utilizzare episodi simili per alimentare polemiche sulla sicurezza. «Su un punto sono pienamente d’accordo con il dirigente scolastico Pasquale D’Avino: non si tratta solo di furti, ma di atti vandalici gratuiti, compiuti da gruppi di vigliacchi che si divertono a distruggere beni comuni. Una verità che purtroppo siamo costretti ad affrontare tutti i giorni, nonostante telecamere, controlli e la presenza delle forze dell’ordine».

Il primo cittadino non ha mancato di rivolgersi anche alla cittadinanza, invitando a non lasciarsi trascinare in strumentalizzazioni politiche. «La comunità sa bene che episodi tristi come questo sono una vergogna per chi li compie. Ma, come spesso accade, c’è chi utilizza queste ferite per attaccare l’Amministrazione. Basta leggere alcuni commenti sui social. Le persone intelligenti, che sono la maggioranza degli anastasiani, capiranno che siamo di fronte a un’emergenza da gestire; gli altri riverseranno solo livore nei miei confronti».

Il sindaco ha infine precisato che, nonostante il clima acceso dei commenti in rete, non intende censurare il confronto. «Su questa pagina non sarà mai bloccato un cittadino anastasiano che si esprima con educazione, anche se critico. Diverso il discorso per i profili falsi o anonimi, che saranno rimossi».

La conclusione è stata una sola: «Ora torniamo al lavoro».