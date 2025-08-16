Meteo Irpinia, week-end all’insegna dell’instabilità: temporali pomeridiani e temperature in calo

L’Irpinia si prepara a un fine settimana caratterizzato da tempo instabile e variabile, con rischio di temporali e un progressivo calo delle temperature. È quanto emerge dal bollettino meteorologico diffuso dal Monte Vergine Observatory (MVOBSV), emesso alle 23:55 del 15 agosto 2025.

Secondo gli esperti, le condizioni atmosferiche continuano a evolvere all’insegna dell’incertezza. Anche nella giornata di ieri sono mancati i classici rovesci pomeridiani a sfondo temporalesco, ma la situazione resta dinamica e il week-end non sarà da meno.

Sabato 16 agosto

La mattinata sarà caratterizzata da alternanza di nubi e schiarite. Dal pomeriggio è attesa la formazione di nuvolosità cumuliforme che potrà dar luogo a precipitazioni localizzate, anche a carattere temporalesco, con maggiore probabilità nelle aree occidentali e meridionali della provincia. Non si escludono fenomeni intensi come grandinate e forti raffiche di vento. Miglioramento in serata. Temperature in lieve calo, venti deboli o moderati, da nord al mattino e di direzione variabile nel pomeriggio.

Domenica 17 agosto

Cielo inizialmente poco velato, ma nel corso della giornata è attesa nuovamente la formazione di nubi cumuliformi, che nel pomeriggio potranno dar luogo a rovesci e temporali sparsi. Possibili ancora grandinate e colpi di vento, con un miglioramento nelle ore serali. Temperature in ulteriore lieve calo. Venti deboli o moderati, in prevalenza a regime di brezza.

Un servizio unico per il territorio

Il bollettino del MVOBSV, redatto quotidianamente dai meteorologi , rappresenta un punto di riferimento nel panorama provinciale e regionale. L’associazione no-profit, infatti, intende offrire un servizio dedicato alla provincia di Avellino, un territorio storicamente sensibile alle rapide variazioni del tempo.