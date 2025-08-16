A.C. Baiano, entusiasmo alle stelle: boom di abbonamenti e nuovo look per i granata

Prosegue a ritmi altissimi la campagna abbonamenti dell’A.C. Baiano in vista della stagione 2025/2026. La risposta dei tifosi non si è fatta attendere: la cittadina baianese si è stretta intorno ai granata con numeri importanti che testimoniano affetto, passione e voglia di vivere da protagonisti il nuovo campionato.

Ma non è solo la cornice di pubblico a far sognare. Il Baiano 1928 si presenterà infatti con un look rinnovato: le nuove divise, firmate dallo sponsor tecnico Magma, uniscono tradizione e modernità, valorizzando i colori storici del club. A garantire continuità e sostegno resta il marchio istituzionale Fbisa, presenza ormai consolidata nel progetto sportivo della società.

La stagione dei granata prenderà ufficialmente il via lunedì 18 agosto alle ore 18:30, quando squadra e staff si raduneranno per il primo allenamento stagionale agli ordini di mister Umberto Santorelli, pronto a guidare un gruppo che vuole regalare emozioni e soddisfazioni ai propri tifosi.

Con una piazza calda e partecipe, un tecnico motivato e una società solida, il Baiano si prepara a vivere un’annata che promette passione, gioco e spettacolo.