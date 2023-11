V Edizione del Premio Letterario “Clemente De Rosa”, a marzo 2024 la premiazione. Ecco come partecipare

Il 10 Marzo 2024 alle ore 18, nel Museo Multimediale del Comune di Roccarainola, ci sarà la premiazione della V Edizione del Premio Letterario “Clemente De Rosa”. Arrivato oramai alla sua quinta edizione, il Concorso Letterario istituito dal papà di Clemente, Luigi De Rosa, e curato dall’Associazione l’Incontro di Roccarainola, nasce per non dimenticare Clemente De Rosa, scomparso a soli 20 anni, vittima di un tragico incidente stradale.

Rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie di primo e secondo grado della Regione Campania, nasce non solo per perpetuare il ricordo di Clemente, ma soprattutto per stimolare i ragazzi, farli appassionare ad una cosa che non era solamente lo smartphone. Con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Roccarainola il concorso si concluderà con la serata delle premiazioni il 10 marzo 2024.

Per i vincitori di ognuna delle due sessioni saranno assegnati tre premi:

‐ Primo premio euro 100,00; ‐ Secondo premio euro 75,00; ‐ Terzo premio euro 50,00.

A tutti i partecipanti è richiesto di consegnare un elaborato con una tematica specifica che quest’anno è: Riflessioni sull’impatto dei Social Media nella società moderna.

Per il Regolamento e informazioni ci si può rivolgere all’Associazione Sociale e Culturale “L’Incontro”, tramite il 3349164693, oppure info@associazionelincontro.org La pagina Facebook dedicata al premio ha il seguente indirizzo https://www.facebook.com/premioletterarioclementederosa