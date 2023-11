AVELLA. L’Istituto “Mons. P. Guerriero” in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità presenta “Includiamo” con Benedetta De Luca

In previsione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si celebrerà il 3 Dicembre, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’ I.C.S. “Mons. P. Guerriero” di Avella stanno prendendo parte ad una serie di importanti iniziative in ambito didattico volte alla sensibilizzazione e alla consapevolezza verso il tema della Disabilità. Letture a voce alta, raccolte e ricerche di dati e informazioni, creazioni di elaborati originali, discussioni e confronti aperti sul tema stanno arricchendo le mattinate scolastiche di spunti di riflessione, approfondimenti e dibattiti. A parziale conclusione del percorso, inoltre, il 29 novembre, alle ore 10.30, nello spazio polifunzionale della Scuola secondaria di I grado, si svolgerà l’incontro con la Disability influencer Benedetta De Luca. Benedetta nasce con una rarissima forma di disabilità, l’agenesia del sacro, che colpisce circa 1 su 60 mila nati. Come può essere immaginabile, la sua infanzia è stata costellata di interventi e periodi in ospedale, che però l’hanno portata ad essere la donna che è oggi: dottoressa in giurisprudenza, fondatrice di un brand di moda inclusiva per ragazze disabili, organizzatrice di eventi con modelle disabili e una delle prime fashion influencers disabili in Italia.

Tramite i suoi canali si fa portavoce di un messaggio di inclusione e bodypositive e cerca di abbattere gli stereotipi facendo capire che anche una donna disabile può essere bella, femminile e sensuale.

Con un pizzico di ironia e sarcasmo, infine, si pone all’opposto degli standard di bellezza che ci impone la società, dando voce ad alcune problematiche tanto discusse quanto inascoltate. Ha scritto infatti su Instagram «ll mio è un sorriso che vuole abbattere tanti pregiudizi… La mia presenza… è un invito a tutti voi a guardare oltre le differenze e apprezzare il valore intrinseco di ogni persona. Questo spero che sia solo l’inizio di un percorso capace di ispirare altri a superare le proprie paure e a lottare per un futuro in cui ogni individuo possa sentirsi rappresentato».