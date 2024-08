“Uniti per Sperone” ottiene una Grande Vittoria: Aderiamo al Decreto Regionale per lo Scuolabus Elettrico

Grazie alla determinazione e all’insistenza del gruppo “Uniti per Sperone”, siamo lieti di annunciare che il nostro Comune è finalmente riuscito ad aderire al decreto dirigenziale n.89 della Regione Campania, ottenendo così l’accesso a un importantissimo servizio per la nostra comunità: lo scuolabus elettrico.

Con un punteggio di 47, Sperone è entrato nella graduatoria degli ammessi, che include tutte le domande approvate per il progetto. Questo rappresenta una grande vittoria per il nostro Comune, che potrà ora beneficiare di un mezzo di trasporto scolastico sostenibile e all’avanguardia. Lo scuolabus elettrico, oltre a essere ecologicamente responsabile, contribuirà a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei nostri studenti durante il tragitto verso la scuola.

I costi di gestione del servizio, tra cui il ricovero del mezzo, l’installazione della colonnina di ricarica, nonché l’assunzione di un autista e di un accompagnatore, saranno a carico del Comune. Tuttavia, siamo convinti che questo investimento porterà enormi benefici, non solo in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di miglioramento dei servizi offerti alla comunità.

Questa è una vittoria significativa per Sperone, frutto dell’impegno costante e della visione a lungo termine di “Uniti per Sperone”. Siamo fieri di poter dire che siamo sempre presenti e pronti a lavorare per il bene della nostra comunità. Come hanno dichiarato Giuseppe Vecchione e Pasquale Muccio: “Noi ci siamo e ci saremo sempre per il bene di Sperone.”

Avanti così, verso nuovi successi e traguardi!