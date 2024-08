100 DI QUESTI GIORNI. Roccarainola, Festa di Compleanno Speciale per Davide Marangoni: 11 Anni celebrati in Barca con Autismo in Movimento

Oggi è una giornata indimenticabile per il piccolo Davide Marangoni, che celebra il suo undicesimo compleanno in un modo davvero speciale. L’Associazione “Autismo in Movimento” ha reso questa giornata ancora più straordinaria, organizzando una meravigliosa gita in barca ad Agropoli per Davide e gli altri bambini speciali di cui fanno parte.

Con il mare come sfondo e il cielo azzurro a illuminare la giornata, Davide ha ricevuto gli auguri più affettuosi a bordo, circondato dall’affetto dei suoi compagni e dei volontari dell’associazione. Il momento clou della giornata è stato quando Davide, emozionato e felice, ha soffiato le candeline sulla torta di compleanno, preparata appositamente per lui.

Tra sorrisi, giochi e la gioia di essere in compagnia, questa giornata in barca rimarrà un ricordo prezioso per Davide e per tutti i partecipanti. L’Associazione “Autismo in Movimento” ha ancora una volta dimostrato quanto sia importante creare momenti di condivisione e felicità per i bambini, rendendo speciale ogni occasione.

Auguri di cuore, Davide, per i tuoi meravigliosi 11 anni! Che questa giornata sia solo l’inizio di un anno pieno di gioia, avventure e tante altre giornate speciali come questa.