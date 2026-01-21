Meteo Campania, situazione serale: nuvolosità diffusa e temperature stabili alle 21:50

La serata odierna in Campania è caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso su tutte le province, con valori termici in linea con il periodo e senza fenomeni di rilievo in atto alle ore 21:50.
In Irpinia e provincia di Avellino, il cielo si presenta coperto con una temperatura di 6,0 °C nel capoluogo. Il valore più basso della provincia si registra a Montevergine, dove la colonnina di mercurio scende fino a 1,6 °C, mentre la località più mite risulta Mercogliano, con 6,8 °C.
Situazione simile nel Sannio, dove a Benevento il termometro segna 7,0 °C sotto un cielo nuvoloso. La temperatura minima provinciale viene rilevata a Pannarano, con 0,9 °C, mentre la massima spetta a Faicchio, che raggiunge gli 8,5 °C.
Nel Casertano, nubi diffuse accompagnano una temperatura di 9,8 °C nel capoluogo. Il dato più basso si osserva ad Arienzo, con 9,1 °C, mentre Capua risulta la località più calda della provincia con 11,4 °C.
Anche su Napoli e provincia persistono condizioni di cielo nuvoloso. Nel capoluogo la temperatura si attesta sui 9,9 °C. Il valore minimo provinciale viene registrato sul Monte Faito, con 4,1 °C, mentre il massimo spetta a Ischia Porto, dove si raggiungono gli 11,8 °C.
Infine, nel Salernitano il cielo resta coperto con una temperatura di 10,4 °C a Salerno città. La località più fredda della provincia è il Rifugio Cervati, con appena 0,2 °C, mentre la più mite risulta Cetara, con 13,4 °C.
Nel complesso, il quadro meteorologico regionale evidenzia una serata stabile ma grigia, con temperature più rigide nelle aree interne e montuose e valori più miti lungo le coste. Le condizioni restano sotto osservazione per eventuali evoluzioni nelle prossime ore.