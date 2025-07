Un’estate inclusiva presso il Complesso Canossiano di Avella 

Volgono al termine (4 luglio) le attività ricreative organizzate per bambini e ragazzi presso le Canossiane di Avella. Grazie alla presenza di validi animatori e di risorse specializzate nonché della materna presenza di suor Ketty e suor Teresa, hanno fatto aggregazione e ricreazione bambini e ragazzi appartenenti alla fascia di età della scuola dell’obbligo. Grazie all’impegno dell’assessore alle politiche sociali Anna Alaia e con lo sprono del Forum delle persone disabili, hanno vissuto l’esperienza anche Felicia e Maria Cristina, che hanno superato le loro difficoltà con un corretto percorso di supporto e sostegno di personale specializzato che hanno permesso loro di essere incluse nel gruppo. Ci auguriamo che tali attività possano essere aperte (in futuro) anche ai giovani-adulti con disabilità, per consentire anche ad Alessandro, Francesco ed altri di trovare il senso di appartenenza ad una micro comunità, che possa offrire interventi e percorsi adeguati ed inclusivi: ad maiora!

Delegato alla disabilità

Vincenzo Serpico