UNARMA incontra il Colonnello Angelo Zito, nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino

AVELLINO – La segreteria provinciale di Avellino di UNARMA, l’Associazione Sindacale Carabinieri più rappresentativa sul territorio con circa 300 iscritti, ha incontrato il nuovo Comandante provinciale, Colonnello Angelo Zito.

L’incontro, svoltosi presso il Comando provinciale di Avellino, ha avuto carattere conoscitivo e propositivo. Sul tavolo diversi temi: dalla sicurezza al benessere del personale dell’Arma impegnato nella provincia irpina.

«È stato un incontro produttivo che ci ha rasserenati» ha dichiarato il segretario provinciale e consigliere regionale Massimiliano Lo Priore. «Ho apprezzato l’apertura al dialogo del Comandante, segnale importante per la continuità di un rapporto sereno tra la nostra associazione e l’Istituzione. Il Colonnello Zito si è mostrato disponibile a raccogliere le problematiche legate al benessere lavorativo dei carabinieri, confermando la volontà di proseguire sulla strada tracciata dai suoi predecessori negli ultimi cinque anni».

Durante l’incontro, Lo Priore ha anche portato i saluti del segretario regionale Campania Raffaele Esposito, del segretario generale nazionale Antonio Nicolosi e del presidente nazionale Michele Pasqualicchio.

«Da UNARMA il Comandante potrà sempre aspettarsi istituzionalità, serietà e collaborazione» ha concluso Lo Priore. «Siamo sicuri che i carabinieri irpini avranno in lui un punto di riferimento importante».