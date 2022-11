Una scelta di campo e di idee. Pasquale Picone scende in campo e aderisce al gruppo di Terra Nostra.

“La meditata e convinta adesione dell’amico Pasquale, che ringraziamo per aver scelto Terra Nostra in un momento così complesso, è segno che la buona politica, le idee ed i valori hanno ancora un loro peso ed una loro condivisione. Quella di Pasquale Picone è solo la prima e fortemente simbolica adesione sul territorio. Stiamo lavorando con passione ed energia al rilancio dell’azione amministrativa di Terra Nostra e stiamo incontrando tanti cittadini. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati, perché i nostri valori sono comuni a gran parte dei cittadini. Stiamo definendo tutto il progetto organizzativo per poter continuare un processo migliorativo iniziato ormai 4 anni fa , e a breve ci saranno altre importanti novità.”

Rinnoviamo ancora una volta a Pasquale , il benvenuto da tutto il gruppo.