Mugnano -Gli “Ultras Fedelissimi” pretendono impegno dall’USG Carotenuto

“Noi Ultras fedelissimi considerando la serie di sconfitte e la posizione in classifica dell’USG Carotenuto, pretendiamo maggiore impegno da parte dello staff tecnico e dirigenziale, in quanto vogliamo che la squadra resti in Eccellenza perché Mugnano e i suoi tifosi meritano un posto nel calcio che conta”. È questo il comunicato stampa che gli “Ultras Fedelissimi” hanno divulgato poche ore fa. Per la cronaca occorre sottolineare che jn giro per il paese sono apparsi striscioni contro il mister e la società. Si auspica il ritorno di un clima sereno in casa mugnanese. (L. Carullo)