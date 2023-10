Una poesia di Domenico Pece, poeta e scrittore e docente dedicata a San Gerardo

Un ragazzo di nome Gerardo

San Gerardo

io non so parlare con Gesu’ come parlavi tu

non so amarlo come lo amavi tu,

non so pregarlo come lo pregavi tu.

Perciò, ti prego, parla tu con Lui, amaLo tu, pregaLo tu per noi!

Intanto, vieni, dammi la mano e, insieme, camminiamo verso l’amore innocente di Dio.

Ma, lungo la strada, ti prego, San Gerardo, insegnami l’amore insegnami ad amare Gesù Bambino

insegnami a baciare le lacrime di dolore

della Vergine Maria come facevi tu.

E quando il labbro tace e tace il cuore e tace l’animae dentro e fuori di me spenta ogni luce

San Gerardo, ti prego, fa’ che io senta la tua voce e, nellatua voce, io senta la voce di Gesù.

Lode a te dolce San Gerardo!!!!