Cettina Prezioso e le sue sculture di cartapesta alla cerimonia del 5GAcademy dell’UNINA per l’occasione degli 800 anni dell’Ateneo Federiciano.

di Saverio Bellofatto

Continuano le affermazioni di Cettina Prezioso artista poliedrica e maestra nelle realizzazioni in cartapesta. È di sabato 14 ottobre la sua presenza alla cerimonia conclusiva del progetto di UNINA 5GAcademy 2023, con la realizzazione delle sculture consegnate a ospiti e partecipanti raffiguranti il fondatore dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II” per l’occasione dell’800 anniversario dell’Ateneo Napoletano. L’evento curato da un’altra eccellenza del nostro territorio, la Prof.ssa Antonia Maria Tulino, direttore scientifico dell’Academy . Con il progetto ReVivo realizzato dagli studenti della 5G Academy Postgraduate , lo “Stupor Mundi”, rivive ed interagisce con la voce e le sembianze dell’attore Massimiliano Gallo, un perfetto connubio di arte e tecnologie digitali. I progetti dell’Academy realizzati con la collaborazione di imprese del settore comunicazioni e del digitale arricchiscono la formazione tecnologica di neo laureati e professionisti nella prospettiva della “rivoluzione” digitale.Preparato con dovizia di particolari l’evento ha raccolto il plauso in primis del Rettore Matteo Lorito e le congratulazioni degli invitati. All’arte di Cettina Prezioso l’Academy di UNINA ha dedicato un videoclip realizzato nei giorni precedenti nell’atelier dell’artista.

Cettina Prezioso ha creato anche le sculture del premio Artisuavitas, evento promosso dall’eclettico promotore culturale Avv. Antonio Larizza che ogni anno vede premiare personalità del mondo culturale, scientifico e artistico, ricevendo tra l’altro una bellissima recensione del compianto Piero Angela.

Ha coniato e realizzato il bassorilievo in cartapesta per il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria promosso dalla Pro Loco Abella, dalla PMI International e dall’Associazione la piccola cometa.

Collabora attivamente alla vita culturale e sociale del territorio con l’associazione Le Ali della Vita insieme all’amica e presidente Anna Napolitano e con la quale tengono insieme agli artisti della Contea Nolana corsi per l’arte della cartapesta che ogni anno vedono coinvolti scuole e ragazzi all’apprendimento di questa nobile arte che oltre ad abbellire le case è utilizzata per la vestizione dei famosi Gigli di Nola.