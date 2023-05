Una giornata a Capri, 3 idee per vivere a pieno l’isola

Capri è una delle tre isole flegree che si stagliano di fronte alla costa campana.

La più famosa e certamente più frequentata da turisti e personaggi provenienti da tutto il mondo.

Sin dai tempi del Romani, Capri non è passata in sordina agli occhi di Imperatori e grandi personalità della storia.

D’altra parte, l’isola mantiene un fascino senza tempo, sposando perfettamente modernità, glamour, paesaggi, natura, mare a vita mondana e alta moda.

Un mix che farebbe impazzire chiunque sia in cerca di un luogo esclusivo, dove trascorrere la propria vacanza o anche solo poche ore.

Dalle camminate lungo i sentieri immersi tra i suoi boschi, fino alle calette sperdute e isolate, dalle grotte e piscine naturali, fino ai centri abitati, Capri regala scorci e vedute inedite ad ogni angolo.

Raggiungerla, poi, è estremamente semplice, soprattutto con l’arrivo della Bella Stagione.

Le corse di traghetti e aliscafi si susseguono in una rete di collegamenti che non lascia scoperta nessuna fascia oraria.

Alicost, una delle principali compagnie di trasporto marittimo, dalla costa campana alle sue isole, ad esempio, propone numerose tratte Positano Capri, ma anche da Salerno, Napoli e tutte le principali località marittime.

Prenotando per tempo il biglietto, comodamente dal sito della compagnia, si può riservare il posto a bordo del traghetto, nel giorno e nelle ore più adatte alle proprie esigenze.

In fondo, con appena un’ora di percorso, si possono vivere esperienze uniche.

Fortemente consigliata, prima di ogni altro tour, è una passeggiata in barca intorno alla costa dell’isola.

Ascoltando le parole della guida si possono ammirare Fari, ville di personaggi famosi, grotte, passare sotto gli iconici faraglioni.

La partenza avviene sempre da Marina Piccola, dove attraccano i traghetti, e si possono scegliere diverse formule e durate differenti. Ci sono le mini crociere, con possibilità anche di fare un bagno a largo, ma si può anche solo effettuare un giro dell’isola di un’ora al massimo.

In realtà basterebbe anche solo una passeggiata verso la Villa o per le vie del centro, tra botteghe e locali, per ammirare il fascino e la ricchezza dell’isola.

Un caffè nella famosa Piazzetta, da cui ammirare la splendida veduta su tutta l’isola.

Capri ha molto da offrire per gli amanti di qualunque genere di turismo, naturalistico, balneare, culturale.

Vale la pena, in ogni caso, fare tappa anche in una delle tante taverne tipiche, dove assaggiare piatti della tradizione sulle note delle più famose tarantelle e musiche folkloristiche del posto. Prima di lasciare l’isola, invece, si può acquistare una delle tante paia di calzature tipiche capresi, realizzate dagli artigiani del posto e amate anche da icone di stile come Jacqueline Kennedy.