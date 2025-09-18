Un incendio sulle colline di Napoli accresce le preoccupazioni della città

Napoli — Al calare della sera, dopo una giornata insolitamente calda per settembre, le fiamme hanno avvolto la collina tra Agnano e Pianura, sollevando una densa coltre di fumo che si è rapidamente estesa sulla parte occidentale della città.

I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere il rogo, alimentato dalla vegetazione secca dopo settimane di scarsa pioggia. Le nubi di fumo hanno reso difficoltosa la visibilità sulle strade e l’odore acre ha invaso le abitazioni circostanti, amplificando la sensazione di allarme in quartieri già segnati negli ultimi mesi dalle scosse di bradisismo, il fenomeno di sollevamento e abbassamento del suolo di origine vulcanica.

Le cause dell’incendio restavano ignote in serata, ma l’effetto immediato era evidente: paura tra i residenti e nuove domande sulla capacità della città di resistere a pressioni ambientali che si ripetono con frequenza crescente. Negli ultimi anni, infatti, la Campania ha vissuto stagioni estive segnate da roghi diffusi, parte di una tendenza più ampia che lega eventi estremi e fragilità del territorio.

Per Napoli, l’incendio rappresenta l’ennesimo segnale della sua condizione sospesa: una città vibrante e resiliente, ma allo stesso tempo vulnerabile, dove le forze della natura ‘dal fuoco ai movimenti sotterranei ,si intrecciano costantemente con la vita quotidiana.