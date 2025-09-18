MVOBSV Montevergine Observatory: raffiche di grecale fino a 48 nodi e visibilità eccezionale fino a Ventotene

Nelle ultime 24 ore il vento di grecale è stato il grande protagonista sul massiccio di Montevergine, ripulendo l’atmosfera e restituendo una visibilità eccezionale.
Dalle rilevazioni dell’MVOBSV – Montevergine Observatory, la limpidezza dell’aria ha permesso di spingere lo sguardo ben oltre il Golfo di Napoli: dalle alture del santuario si distingueva con chiarezza l’isola di Ischia e, più lontano, persino la sagoma di Ventotene, incorniciata da un tramonto dai colori vividi.
Sul piano meteorologico i dati non lasciano dubbi: in vetta sono state registrate raffiche fino a 48 nodi, mentre la velocità media del vento lungo il crinale si mantiene intorno ai 35 nodi. Un flusso deciso, capace non solo di influenzare le condizioni climatiche ma anche di esaltare la bellezza naturale del paesaggio.
Montevergine si conferma così un osservatorio privilegiato, dove la scienza delle misurazioni meteorologiche si intreccia con la meraviglia della natura, offrendo spettacoli che uniscono rigore e poesia.