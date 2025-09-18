“Esordio europeo amaro per Conte: il City vince 2-0 con l’uomo in più”

Notte amara per il Napoli all’Etihad. L’esordio europeo della squadra di Antonio Conte si trasforma in una montagna da scalare già dopo venti minuti: il capitano Giovanni Di Lorenzo si fa cacciare per un fallo da ultimo uomo su Erling Haaland, l’uomo più temuto. Da lì in poi, la strada diventa in salita e il City, senza strafare, porta a casa un 2-0 firmato dai soliti protagonisti: Haaland e il funambolico Jeremy Doku.

Il film della partita

Il clima era quello delle grandi notti europee: Napoli campione d’Italia contro il Manchester City di Pep Guardiola, padrone d’Europa. E sugli spalti, attesa speciale per il ritorno di Kevin De Bruyne, di nuovo protagonista contro la squadra che lo aveva reso leggenda.

Ma la favola del belga dura appena 26 minuti. Conte, dopo l’espulsione di Di Lorenzo, è costretto a sacrificarlo per inserire Olivera e ridare equilibrio a una difesa improvvisamente in emergenza. Decisione inevitabile, ma dolorosa.

Il Napoli, pur con un uomo in meno, regge l’urto nel primo tempo. Milinkovic-Savic è super su Haaland e Foden, mentre Politano e Anguissa provano qualche sortita offensiva, senza però impensierire davvero Ederson.

Haaland e Doku, due colpi da KO

La ripresa, però, cambia volto. Minuto 56: Foden inventa un cross perfetto, Haaland prende il tempo a Beukema e incorna in rete. Il norvegese, dopo aver guadagnato il rosso di Di Lorenzo, punisce ancora gli azzurri.

Nemmeno dieci minuti più tardi, ecco lo show di Jeremy Doku: slalom irresistibile tra Beukema e Spinazzola, sinistro chirurgico sul secondo palo. Milinkovic-Savic, fino a quel momento perfetto, può solo guardare il pallone insaccarsi. 2-0 e sipario.

Il verdetto dell’Etihad

Conte incassa la sconfitta al debutto in Champions, ma non perde la fiducia: il suo Napoli, pur piegato dall’inferiorità numerica, ha mostrato organizzazione e spirito. Politano fra i migliori, Milinkovic-Savic eroico fino al crollo finale. Male Di Lorenzo, autore del fallo che ha condizionato tutto.

Il City, invece, vince senza dover spingere troppo: Guardiola sorride, Haaland segna, Doku incanta. Missione compiuta.

Tabellino

Manchester City-Napoli 2-0

Reti: 56’ Haaland, 65’ Doku

• Manchester City (4-1-4-1): Ederson 6; Khusanov 6, Ruben Dias 6, Gvardiol 6,5 (80’ Aké sv), O’Reilly 6,5; Rodri 6 (60’ Nico González 6); Bernardo Silva 6, Foden 7,5, Reijnders 6,5 (80’ Lewis sv), Doku 7,5 (69’ Savinho sv); Haaland 7,5 (80’ Bobb sv). All.: Guardiola.

• Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 4,5, Beukema 5,5, Buongiorno 5, Spinazzola 6; Lobotka 5,5 (71’ Gilmour sv); Politano 7 (55’ Juan Jesus 5,5), Anguissa 5 (71’ Elmas sv), De Bruyne 6 (26’ Olivera 6), McTominay 5; Højlund 5 (71’ Neres sv). All.: Conte.

Arbitro: Zwayer (Germania)

Ammoniti: Politano (Napoli)

Espulso: 21’ Di Lorenzo (Napoli)