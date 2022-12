Stamattina un gruppo di giovani fedeli ha provveduto ad intronizzare le statue di Santa Lucia e Sant’Aniello, presenti nella parrocchia dell’Ascensione, ove alle 11 sarà celebrata la Santa Messa.

Il 13 dicembre, all’alba, sarà acceso, in piazza Umberto I, il “fucarone” in onore di Santa Lucia. Le Statue dei due Santi, per l’occasione, saranno portate in processione in piazza. Il 13 e il 14 dicembre, alle ore 6 sarà celebrata la messa dal parroco don Giuseppe Autorino. (L.Carullo)