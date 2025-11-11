Ufficiale: Parisio nuovo tecnico del Baiano

Cambio alla guida tecnica dell’A.C. Baiano. Dopo le dimissioni di Umberto Santorelli, la società ha ufficializzato l’arrivo di Luca Parisio sulla panchina granata.

Parisio, tecnico con esperienza nel settore giovanile e nei campionati dilettantistici, ha guidato in carriera le formazioni Under della Casertana e della Frattese, oltre alla Rappresentativa Regionale Campania. Tra le panchine senior anche Rione Terra, Real San Martino V.C. in Promozione e il Formia nel campionato di Prima Categoria laziale.

Il nuovo allenatore ha già diretto il primo allenamento nella serata di oggi, iniziando subito il proprio lavoro con la squadra.

La società, nel comunicato ufficiale, ha rivolto a Parisio «un sentito in bocca al lupo» per il prosieguo della stagione.

L’obiettivo ora è rimettere in carreggiata il Baiano e dare una scossa all’ambiente dopo le ultime settimane complicate.