Baiano, il Circolo “L’Incontro” celebra Carmine Montella con il focus “Terra Mia”

BAIANO. La cultura torna protagonista al Circolo “L’Incontro”, che domenica 16 novembre 2025 alle ore 11.00 ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura e alla memoria collettiva. Al centro dell’incontro ci sarà l’autore Carmine Montella, con il focus dal titolo “Terra Mia”, un viaggio tra le sue opere, i temi e i valori che attraversano la sua produzione poetica e narrativa.

L’evento, promosso dal Circolo culturale e ricreativo “L’Incontro” di Baiano, proporrà un approfondimento critico sui testi dell’autore, con la partecipazione dello stesso Montella. A introdurre i lavori sarà Carlo Melissa, mentre il professor Gerardo Amodeo, presidente del Circolo, dialogherà con l’autore per esplorare le radici culturali e umane del suo percorso.

Il focus metterà in evidenza i profili formali e tematici che caratterizzano la scrittura di Carmine Montella: l’amore per la propria terra, il senso di appartenenza, la riflessione sull’identità, il tempo e la memoria. Attraverso queste coordinate, l’incontro intende offrire al pubblico un momento di analisi e partecipazione, ma anche di emozione e riconoscimento collettivo.

«Con questa iniziativa – spiegano dal Circolo – vogliamo continuare a valorizzare le voci che hanno saputo raccontare il nostro territorio con autenticità e passione. Montella è una di queste: nei suoi testi c’è la Baiano di ieri e di oggi, con la sua umanità e la sua bellezza semplice».

L’appuntamento conferma il ruolo del Circolo “L’Incontro” come punto di riferimento culturale dell’area mandamentale, capace di coniugare impegno civile e promozione letteraria.

