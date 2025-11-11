Irpinia, mercoledì 12 novembre 2025: giornata stabile e soleggiata, possibili foschie al mattino

Prosegue la fase di tempo stabile in Irpinia, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continua a interessare il territorio. La giornata di oggi è trascorsa senza fenomeni di rilievo e lo stesso scenario si riproporrà anche domani, mercoledì 12 novembre.
Per l’intero arco della giornata sono previste condizioni soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle aree vallive si segnala la possibilità di peggioramento della qualità dell’aria, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata.
Possibili foschie o locali riduzioni della visibilità tra notte e alba, in particolare nelle zone interne e pianeggianti.
Temperature
• Minime in calo nelle aree interne
• Massime stazionarie rispetto ai giorni precedenti
• In montagna minime in lieve aumento
Venti
Deboli o assenti, con andamento a regime di brezza nelle ore centrali.
Si conferma quindi un contesto tranquillo e pienamente autunnale, con giornate limpide e attenzione alla visibilità mattutina nelle valli.