U. S. G.Carotenuto, la dedica di Raffaella al papà presidente Pietropaolo Rozza: «Orgogliosa di te»

Una nuova stagione calcistica è alle porte e, accanto alle aspettative sportive, arriva anche un messaggio che va oltre il campo. A firmarlo è Raffaella Rozza, figlia del presidente del Carotenuto, Pietropaolo Rozza, che ha voluto augurare al padre un buon inizio con parole colme di amore e riconoscenza.

«Orgogliosa di essere tua figlia scrive orgogliosa perché credi fermamente nel tuo paese e nella squadra del tuo paese, perché sei un gran lavoratore e un padre meraviglioso. Orgogliosa perché, nonostante le difficoltà e le critiche, non hai mai mollato e hai continuato a portare avanti la storia del Carotenuto».

Il messaggio di Raffaella è un inno alla passione e alla resilienza. Ripercorre i momenti difficili, quando la squadra sembrava destinata a scomparire e il padre era rimasto praticamente solo, a sostenere un progetto che pochi credevano possibile. «Tu l’hai creata da zero, l’hai salvata e hai reso possibile tutto ciò», sottolinea, ricordando anche le domeniche in cui sugli spalti restava poca gente e il presidente era al tempo stesso dirigente, tifoso e lavoratore instancabile.

Il racconto assume i toni intimi di una figlia che ha visto da vicino le lacrime per le sconfitte, l’orgoglio per le rare vittorie e la gioia genuina per ogni piccolo traguardo raggiunto. «Papà continua mi hai insegnato che non bisogna mai mollare. Non è politica, non è denaro, non è la gloria: è cuore, passione e sacrificio. Io so quello che c’è stato dietro e sono davvero fiera di essere tua figlia».

Parole che diventano una carezza, ma anche un augurio per la stagione che sta per iniziare: «La tua famiglia sarà sempre al tuo fianco in tutte le sfide che affronterai, pronta a sostenerti e a fare il tifo per te… sperando che quest’anno si possa fare ancora più rumore!».

Un messaggio che tocca corde profonde: perché dietro una squadra non ci sono soltanto numeri e risultati, ma anche storie di sacrificio, amore e legami che sanno resistere a ogni tempesta.