Aut Art Award: la Campania in prima fila con il corso di fotografia per ragazzi con autismo

Un obiettivo fotografico che diventa finestra sul mondo e strumento di inclusione: è questa l’essenza del progetto “La magia della creatività”, corso di fotografia dedicato a ragazzi con autismo, nato con il sostegno dell’Associazione Autismo in Movimento della Campania.

Il progetto, svoltosi a Roccarainola tra febbraio e giugno 2025 con il patrocinio del Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità, ha offerto a giovani partecipanti la possibilità di esprimere sé stessi attraverso l’arte fotografica. Guidati dalla fotografa professionista Mariagrazia Miele, i ragazzi hanno appreso le basi tecniche e sperimentato la fotografia come linguaggio creativo e inclusivo.

Attraverso sei incontri, suddivisi in piccoli gruppi e realizzati sia in studio che in spazi pubblici del territorio (villa comunale, parco giochi e Museo Civico), i giovani hanno potuto osservare, ritrarre e raccontare la loro personale visione del mondo.

“Ogni immagine catturata è stata una finestra sulla sensibilità dei nostri ragazzi – spiega Mariagrazia Miele – ed è stato emozionante accompagnarli in questo percorso fatto di luce, emozioni e colori”.

L’esperienza al Festival Aut Art

Il progetto parteciperà all’AUT ART Award, premio istituito nell’ambito del Festival Aut Art, che si terrà il 28 settembre al Teatro degli Eroi di Roma (via Girolamo Savonarola 36 M).

Il riconoscimento, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Siamo Delfini Impariamo l’Autismo, FIDA, Io Autentico e La Palestra delle Autonomie, intende valorizzare i migliori progetti dedicati all’autismo, premiando innovazione, efficacia e impatto sociale.

Lo slogan scelto è significativo:

“Sinergia e creatività per un futuro migliore ricco di opportunità”.

L’Aut Art Award vuole infatti promuovere iniziative capaci di migliorare la qualità della vita delle persone autistiche, sostenendo la loro autonomia, libertà di espressione e piena partecipazione alla società.

Un ponte tra associazioni e comunità

La partecipazione della Campania con il progetto fotografico rappresenta un’occasione importante di confronto e condivisione: favorisce la collaborazione tra le realtà associative che si occupano di autismo e diffonde maggiore consapevolezza nelle comunità locali.

Con la fotografia, i ragazzi hanno trovato un modo per raccontarsi e farsi ascoltare, trasformando la loro prospettiva in un dono prezioso per tutti. Ora questo percorso diventa esempio concreto di inclusione e creatività anche a livello nazionale.