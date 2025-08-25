U.S. Avellino. Novità nello staff tecnico

L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il collaboratore tecnico Vincenzo Melidona.
La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.
Contestualmente il club ha inserito all’interno dello staff tecnico Raffaele Ametrano, già calciatore biancoverde per tre stagioni sportive (dal 2005 al 2007), come collaboratore di mister Raffaele Biancolino.
Ametrano ha già preso parte agli allenamenti della scorsa settimana e coadiuvato lo staff in occasione della gara Frosinone – Avellino.