Tragedia sull’A16: 43enne si toglie la vita lanciandosi da un viadotto

Un dramma si è consumato ieri lungo l’A16 Napoli-Canosa, tra i caselli di Lacedonia e Vallata, in provincia di Avellino. Un uomo di 43 anni, residente in provincia di Foggia, ha parcheggiato l’auto sul viadotto Omero Fabriani e si è lasciato cadere nel vuoto, compiendo un gesto estremo.

A fare la tragica scoperta sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, che avevano notato l’auto ferma sul viadotto. Dopo i primi accertamenti, gli operatori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e il medico legale. Al termine delle verifiche di rito, la Procura di Benevento ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Un episodio che scuote profondamente le comunità locali, lasciando dolore e sgomento tra parenti e conoscenti della vittima.

Vuoi che lo trasformi anche in una nota breve d’agenzia (2-3 righe) pronta per la