“Coraggio e cuore: l’ASD Mugnano del Cardinale apre la nuova stagione”(foto)

Si è riunita oggi allo stadio Sant’Andrea Apostolo di Sirignano l’ASD Mugnano del Cardinale, pronta a dare il via alla nuova stagione. A guidare i ragazzi c’è il nuovo mister Giuseppe Sgambati, al debutto sulla panchina dopo una lunga carriera da bomber sui campi della provincia. Con passo deciso e parola chiara, Sgambati ha subito chiarito: «La rosa è composta prevalentemente da giovani e da elementi locali. Il nostro obiettivo è una salvezza veloce e fare una bella figura».

Nei prossimi weekend sono già previste due amichevoli contro avversari ancora da definire, appuntamenti importanti per rodare i meccanismi e far crescere il gruppo.

Tra i volti nuovi spicca Ciro Di Costanzo, ex Carotenuto e Baiano, un innesto di esperienza che promette di dare qualità e grinta alla squadra.

Il presidente Andrea Tedesco conferma che la squadra è ancora in fase di allestimento, in attesa che gli altri componenti della rosa si aggreghino e inizino a lavorare insieme. L’atmosfera è di entusiasmo, con la voglia di costruire un gruppo capace di far parlare di sé sul campo, con il calore dei tifosi locali sempre vicino. L’ASD Mugnano del Cardinale riparte con la speranza di disputare un buon campionato di Prima Categoria. Tra giovani locali e qualche veterano, la parola d’ordine è chiara: coraggio e cuore in ogni partita.