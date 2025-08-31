Avella festeggia le nozze d’oro di Giuseppe Crivelli e Vincenza Cerbo

Una giornata di festa e di emozione per la comunità di Avella, che celebra i 50 anni di matrimonio di Giuseppe Crivelli e Vincenza Cerbo.

Cinquant’anni insieme non sono soltanto un traguardo cronologico, ma la testimonianza di una vita condivisa all’insegna dell’amore, della famiglia, del lavoro e del sacrificio. Un legame solido che ha saputo attraversare le sfide del tempo e che oggi diventa motivo di orgoglio per figli, nipoti, parenti e amici.

«50 anni insieme, una vita di amore, famiglia, lavoro, sacrificio: tutto questo è racchiuso nel vostro legame! Congratulazioni per questo meraviglioso traguardo! Vi auguriamo tanta felicità», è questo il messaggio affettuoso dei figli.

Un anniversario che non riguarda solo i diretti protagonisti, ma l’intera comunità, che in Giuseppe e Vincenza vede l’esempio concreto di come la forza dei valori tradizionali possa costruire un futuro solido e luminoso.

Da Avella, un grande augurio alla coppia Crivelli-Cerbo: che le nozze d’oro siano solo una tappa di un cammino ancora lungo, ricco di amore e serenità.