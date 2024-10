U.S. Avellino. I convocati per Crotone: Cionek in lista, Cancellieri fuori

In vista del match tra Crotone ed Avellino, valido per l’ottava giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti;

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 19 Tribuzzi, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda;

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile, 91 Vano.

REPORT

Marco Armellino in seguito ad un fastidio al polpaccio sinistro avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo.

Tommaso Cancellotti dovrà scontare un turno di squalifica.

Michele Rocca è alle prese con una lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra.

Marco Toscano è alle prese con una lesione al retto femorale sinistro.

Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024.