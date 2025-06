L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver provveduto a formalizzare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B la domanda di iscrizione al Campionato Serie BKT 2025/26, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti.

Il Club intende ringraziare il Frosinone Calcio Srl, la società Together F.C. SPA, il Comune e la Prefettura di Frosinone (FR) per la concessione in licenza dello stadio “Benito Stirpe”, requisito fondamentale per poter procedere all’iscrizione