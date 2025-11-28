Sudtirol-Avellino, Biancolino conferma le esclusioni: convocati anche i giovani Aloisi e Volpe

Cagnano, Manzi e Rigione restano fuori. Emergenza infortuni: assenti Milani e Russo

L’US Avellino ha diramato la lista dei convocati per Bolzano. Confermate le esclusioni di Cagnano, Manzi e Rigione, così come la chiamata al loro posto dei giovani Mellino, Aloisi e Volpe. Fermi per infortunio anche Milani e Russo.

Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra.

Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Alessandro Milani ha avviato il programma di terapie in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro.

Giuseppe Panico sta recuperando da una lesione muscolare al quadricipite sinistro.

Raffaele Russo sta recuperando da un trauma contusivo all’ala iliaca di destra.