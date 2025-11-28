ELEZIONI REGIONALI 2025 – SPERONE DATI UFFICIALI SEZIONE PER SEZIONE

Scrutinio completo delle 3 sezioni – Domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025
Nel Comune di Sperone le operazioni di voto per le Regionali 2025 si sono svolte regolarmente domenica 23 e lunedì 24 novembre.
L’affluenza definitiva è stata del 51,46%, pari a 1.605 votanti su 3.119 elettori.
Lo spoglio ha evidenziato una netta affermazione del candidato Roberto Fico, sostenuto dal centrosinistra, che supera il 69% dei consensi.
Segue Edmondo Cirielli con il 26,84%, mentre gli altri candidati – Campanile, Granato, Bandeccchi e Arnese – si fermano su percentuali molto contenute.
Sul fronte delle preferenze, i più votati nel Comune di Sperone risultano:
• Vincenzo Alaia (Casa Riformista) con 331 preferenze,
• Maurizio Petracca (PD) con 321,
• Giuseppe Rosato (A Testa Alta) con 70,
• Livio Petitto (Forza Italia – PPE) con 77.
Tra i candidati locali più votati compaiono anche Pietro Paolo Rozza (24) e Napolitano Annunziata (21).
RISULTATI CANDIDATI PRESIDENTE – SPERONE
• Fico Roberto: 1.071 voti (69,77%)
• Cirielli Edmondo: 412 voti (26,84%)
• Campanile Nicola: 24 voti (1,56%)
• Granato Giuliano detto Giuliano: 17 voti (1,11%)
• Bandeccchi Stefano: 6 voti (0,39%)
• Arnese Carlo: 5 voti (0,33%)
Totale voti validi: 1.535
Schede nulle: 51
Schede bianche: 19
Schede contestate: 0
RISULTATI LISTE COLLEGATE A ROBERTO FICO
1) PARTITO DEMOCRATICO (PD)
Voti lista: 401 (26,89%)
Preferenze:
• Petracca Maurizio: 321
• Gengaro Antonio: 8
• Cervinaro Laura: 4
• Nazzaro Anna: 3
2) CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA
Voti lista: 356 (23,88%)
Preferenze:
• Alaia Vincenzo: 331
• Di Nardo Stefania: 31
• Di Cecilia Franco: 14
• Diana Carmela: 7
3) MOVIMENTO 5 STELLE 2050
Voti lista: 149 (9,99%)
Preferenze:
• Ciampi Vincenzo: 58
• Guidi Tiziana: 26
• Ansalone Anna: 11
• Orsogna Luca: 0
4) A TESTA ALTA
Voti lista: 91 (6,10%)
Preferenze:
• Rosato Giuseppe: 70
• Cerrato Antonio detto Antonello: 15
• Fortini Lucia: 12
• Di Gaeta Maria Ilaria: 1
5) MASTELLA – NOI DI CENTRO NOI SUD
Voti lista: 54 (3,62%)
Preferenze:
• Iannace Gino: 46
• Napolitano Annunziata: 21
• Grella Angelia: 1
• Gazzella Guerino: 0
6) ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Voti lista: 30 (2,01%)
Preferenze:
• Montefusco Roberto: 7
• Volpe Giuseppina: 5
• Di Nenna Martina: 2
• Tuccia Luigi: 2
7) AVANTI CAMPANIA
Voti lista: 3 (0,20%)
Preferenze:
• Salvatore Elena: 0
• Graziosi Marcello: 0
• Gesualdo Antonio: 0
• Pellecchia Rita: 0
TOTALE LISTE PER FICO: 1.084 voti (72,70%)
RISULTATI LISTE COLLEGATE A CIRIELLI EDMONDO – SPERONE
Totale voti candidato: 412 (26,84%)
Totale voti liste: 380 (25,49%)
1) PPE – FORZA ITALIA BERLUSCONI
Voti lista: 127 (8,52%)
Preferenze:
• Petitto Livio: 77
• Nargi Laura: 35
• Panebianco Selenia: 10
• Di Pietro Fabio: 10
2) GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA
Voti lista: 102 (6,84%)
Preferenze:
• Mazzariello Francesco detto Franco: 30
• Guarino Michela: 16
• Zecchino Ettore: 10
• Tordiglione Sonia: 1
3) CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI
Voti lista: 80 (5,37%)
Preferenze:
• Spiezia Monica: 0
• Festa Gianluca: 0
• Casale Francesco: 0
• D’Alelio Cristina Maria: 0
4) NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE
Voti lista: 33 (2,21%)
Preferenze:
• Rozza Pietro Paolo: 24
• Ferrara Federica: 6
• Menna Domenico: 2
• Lamberti Filomena: 0
5) LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE
Voti lista: 28 (1,88%)
Preferenze:
• Galasso Maria Sabina: 0
• Morano Sabino: 0
• Rauseo Franco: 0
• Caporaso Linda: 0
6) PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE
Voti lista: 3 (0,20%)
Preferenze:
• Basile Nicola: 0
• De Luca Giuseppe: 0
• Cirillo Emanuela: 0
• Morinelli Mariassunta: 0
7) DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTÀ
Voti lista: 1 (0,07%)
Preferenze:
• La Stella Oreste Pietro Nicola: 0
• Saveriano Maria Stella: 0
• Cestone Giuseppe: 0
• Formisano Pamela: 0
TOTALE LISTE CIRIELLI: 380 voti (25,49%)
RISULTATI LISTE ALTRI CANDIDATI – SPERONE
GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO
Voti candidato: 17 (1,11%)
Lista: Campania Popolare – Granato Presidente
Voti lista: 16 (1,07%)
Preferenze:
• Arricale Michela: 0
• Bonito Arturo: 0
• Vecchione Roberto: 0
• Iannaccone Maura: 0
BANDECCHI STEFANO
Voti candidato: 6 (0,39%)
Lista: Dimensione Bandeccchi
Voti lista: 5 (0,34%)
Preferenze:
• Perrotti Marco: 3
• Caputo Teresa: 0
• Ferri Andrea: 0
• Poli Rosita: 0
ARNESE CARLO
Voti candidato: 5 (0,33%)
Lista: Forza del Popolo – Arnese
Voti lista: 3 (0,20%)
Preferenze:
• Manna Antonietta: 0
• Scognamiglio Debora: 0
• Russo Antonio: 0
• Palladino Franco: 0
TOTALE GENERALE – SPERONE
• Candidati presidente: 1.535 voti
• Liste: 1.491 voti
• Elettori: 3.119
• Votanti: 1.605 (51,46%)
• Schede nulle: 51
• Schede bianche: 19
• Schede contestate: 0
SEZIONE 1 – RISULTATI COMPLETI
Candidato Presidente: Fico Roberto – 379 voti (68,41%)
Liste collegate a Fico Roberto
PARTITO DEMOCRATICO – 128 voti
Preferenze:
• Petracca Maurizio 101
• Nazzaro Anna 3
• Gengaro Antonio 1
• Cervinaro Laura 0
CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA – 127 voti
Preferenze:
• Alaia Vincenzo 117
• Di Nardo Stefania 11
• Di Cecilia Franco 6
• Diana Carmela 3
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – 57 voti
Preferenze:
• Ciampi Vincenzo 22
• Ansalone Anna 6
• Guidi Tiziana 5
• Orsogna Luca 0
A TESTA ALTA – 34 voti
Preferenze:
• Rosato Giuseppe 25
• Fortini Lucia 6
• Cerrato Antonio 6
• Di Gaeta Maria Ilaria 0
MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD – 21 voti
Preferenze:
• Iannace Gino 20
• Napolitano Annunziata 8
• Grella Angelia 1
• Gazzella Guerino 0
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – 12 voti
Preferenze:
• Montefusco Roberto 2
• Tuccia Luigi 2
• Volpe Giuseppina 2
• Di Nenna Martina 0
AVANTI CAMPANIA – 0 voti
Preferenze:
• Salvatore Elena 0
• Graziosi Marcello 0
• Gesualdo Antonio 0
• Pellecchia Rita 0
CANDIDATO PRESIDENTE: CIRIELLI EDMONDO
Voti: 152
Percentuale: 27,44%
LISTE COLLEGATE A CIRIELLI EDMONDO:
PPE – FORZA ITALIA BERLUSCONI – 51 voti
Preferenze:
Petitto Livio 25
Nargi Laura 13
Di Pietro Fabio 7
Panebianco Selenia 6
GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA – 43 voti
Preferenze:
Mazzariello Francesco detto Franco 10
Guarino Michela 6
Zecchino Ettore 1
Tordiglione Sonia 0
CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI – 29 voti
Preferenze:
Spiezia Monica 22
Casale Francesco 2
Festa Gianluca 1
D’Aelio Cristina Maria 0
NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE – 9 voti
Preferenze:
Rozza Pietro Paolo 9
Lamberti Filomena 0
Ferrara Federica 0
Menna Domenico 0
LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE – 8 voti
Preferenze:
Galasso Maria Sabina 4
Morano Sabino 2
Rauseo Franco 2
Caporaso Linda 0
PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE – 1 voto
Preferenze:
Basile Nicola 0
De Luca Giuseppe 0
Cirillo Emanuela 0
Morinelli Mariassunta 0
CIRIELLI PRESIDENTE – UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA – 1 voto
Preferenze:
Candella Antonio 0
Mignola Anna 0
Guariglia Vincenzo 0
Losco Anna 0
DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTÀ – 0 voti
Preferenze:
La Stella Oreste Pietro Nicola 0
Saveriano Maria Stella 0
Cestone Giuseppe 0
Formisano Pamela 0
CANDIDATO PRESIDENTE: CAMPANILE NICOLA
Voti: 8
Percentuale: 1,44%
Lista: PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE – 0 voti
Preferenze:
Mele Carlo 0
Russo Nicolina detta Lina 0
Viscucci Rosaria 0
Verna Carlo 0
CANDIDATO PRESIDENTE: GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO
Voti: 6
Percentuale: 1,08%
Lista: CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE – 5 voti
Preferenze:
Arricale Michela 3
Bonito Arturo 2
Iannaccone Maura 0
Vecchione Roberto 0
CANDIDATO PRESIDENTE: BANDECCHI STEFANO
Voti: 5
Percentuale: 0,90%
Lista: DIMENSIONE BANDECCHI – 5 voti
Preferenze:
Perrotti Marco 3
Caputo Teresa 0
Ferri Andrea 0
Poli Rosita 0
CANDIDATO PRESIDENTE: ARNESE CARLO
Voti: 4
Percentuale: 0,72%
Lista: FORZA DEL POPOLO – ARNESE PRESIDENTE – 3 voti
Preferenze:
Manna Antonietta 0
Scognamiglio Debora 0
Russo Antonio 0
Palladino Franco 0
TOTALE VOTI CANDIDATI PRESIDENTE: 554
TOTALE VOTI LISTE: 534
Elettori: 1080
Votanti: 582 (53,89%)
Schede nulle: 19
Schede bianche: 9
Schede contestate: 0
SEZIONE 2 – RISULTATI COMPLETI
FICO ROBERTO – 399 voti – 69,39%
CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA – 138 voti – 24,78%
• Alaia Vincenzo – 132
• Di Nardo Stefania – 11
• Di Cecilia Franco – 3
• Diana Carmela – 2
PARTITO DEMOCRATICO – 137 voti – 24,60%
• Petracca Maurizio – 107
• Gengaro Antonio – 4
• Cervinaro Laura – 3
• Nazzaro Anna – 0
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – 53 voti – 9,52%
• Ciampi Vincenzo – 19
• Guidi Tiziana – 13
• Ansalone Anna – 4
• Orsogna Luca – 0
A TESTA ALTA – 49 voti – 8,80%
• Rosato Giuseppe – 42
• Cerrato Antonio detto Antonello – 6
• Fortini Lucia – 4
• Di Gaeta Maria Ilaria – 1
MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD – 16 voti – 2,87%
• Iannace Gino – 15
• Napolitano Annunziata – 6
• Gazzella Guerino – 0
• Grella Angelia – 0
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – 10 voti – 1,80%
• Montefusco Roberto – 3
• Di Nenna Martina – 2
• Volpe Giuseppina – 2
• Tuccia Luigi – 0
AVANTI CAMPANIA – 1 voto – 0,18%
• Salvatore Elena – 0
• Graziosi Marcello – 0
• Gesualdo Antonio – 0
• Pellecchia Rita – 0
Totale liste FICO ROBERTO: 404 voti – 72,53%
CIRIELLI EDMONDO – 153 voti – 26,61%
PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI – 37 voti – 6,64%
• Petitto Livio – 25
• Nargi Laura – 13
• Panebianco Selenia – 3
• Di Pietro Fabio – 2
GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA – 36 voti – 6,46%
• Mazzariello Francesco detto Franco – 11
• Guarino Michela – 8
• Zecchino Ettore – 7
• Tordiglione Sonia – 1
CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI – 32 voti – 5,75%
• Spiezia Monica – 22
• Festa Gianluca – 4
• Casale Francesco – 0
• D’Alelio Cristina Maria – 0
LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE – 19 voti – 3,41%
• Galasso Maria Sabina – 16
• Caporaso Linda – 1
• Morano Sabino – 1
• Rauseo Franco – 0
NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE – 16 voti – 2,87%
• Rozza Pietro Paolo – 10
• Ferrara Federica – 6
• Lamberti Filomena – 0
• Menna Domenico – 0
CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA – 1 voto – 0,18%
• Candella Antonio – 0
• Mignola Anna – 0
• Guariglia Vincenzo – 0
• Losco Anna – 0
DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTÀ – 1 voto – 0,18%
• La Stella Oreste Pietro Nicola – 0
• Saveriano Maria Stella – 0
• Cestone Giuseppe – 0
• Formisano Pamela – 0
PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE – 0 voti – 0%
• Basile Nicola – 0
• De Luca Giuseppe – 0
• Cirillo Emanuela – 0
• Morinelli Mariassunta – 0
Totale liste CIRIELLI EDMONDO: 142 voti – 25,49%
CAMPANILE NICOLA – 13 voti – 2,26%
PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE – 3 voti – 0,54%
• Mele Carlo – 1
• Russo Nicolina detta Lina – 1
• Verna Carlo – 1
• Viscuci Rosaria – 0
GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO – 8 voti – 1,39%
CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE – 8 voti – 1,44%
• Arricale Michela – 1
• Bonito Arturo – 1
• Vecchione Roberto – 1
• Iannaccone Maura – 0
ARNESE CARLO – 1 voto – 0,17%
FORZA DEL POPOLO – 0 voti
BANDECCHI STEFANO – 1 voto – 0,17%
DIMENSIONE BANDECCHI – 0 voti
TOTALE SEZIONE 2 – SPERONE
Candidati Presidente: 575 voti – 100%
Liste: 557 voti – 100%
• Elettori: 1.174
• Votanti: 596 (50,77%)
• Schede nulle: 17
• Schede bianche: 4
• Schede contestate: 0
SEZIONE 3 – COMUNE DI SPERONE
FICO ROBERTO – 293 voti – 72,17%
PARTITO DEMOCRATICO – 136 voti – 34,00%
Preferenze:
• Petracca Maurizio – 113
• Gengaro Antonio – 3
• Cervinaro Laura – 1
• Nazzaro Anna – 0
CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA – 91 voti – 22,75%
Preferenze:
• Alaia Vincenzo – 82
• Di Nardo Stefania – 9
• Di Cecilia Franco – 5
• Diana Carmela – 2
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 – 39 voti – 9,75%
Preferenze:
• Ciampi Vincenzo – 17
• Guidi Tiziana – 8
• Ansalone Anna – 1
• Orsogna Luca – 0
MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD – 17 voti – 4,25%
Preferenze:
• Iannace Gino – 11
• Napolitano Annunziata – 7
• Gazzella Guerino – 0
• Grella Angelia – 0
ALLEANZA VERDI E SINISTRA – 8 voti – 2,00%
Preferenze:
• Montefusco Roberto – 2
• Volpe Giuseppina – 1
• Di Nenna Martina – 0
• Tuccia Luigi – 0
A TESTA ALTA – 8 voti – 2,00%
Preferenze:
• Cerrato Antonio detto Antonello – 3
• Rosato Giuseppe – 3
• Fortini Lucia – 2
• Di Gaeta Maria Ilaria – 0
AVANTI CAMPANIA – 2 voti – 0,50%
Preferenze:
• Salvatore Elena – 0
• Graziosi Marcello – 0
• Gesualdo Antonio – 0
• Pellecchia Rita – 0
Totale liste centrosinistra: 301 voti – 75,25%
CIRIELLI EDMONDO – 107 voti – 26,35%
PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI – 39 voti – 9,75%
Preferenze:
• Petitto Livio – 27
• Nargi Laura – 9
• Panebianco Selenia – 1
• Di Pietro Fabio – 1
GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA – 23 voti – 5,75%
Preferenze:
• Mazzariello Francesco detto Franco – 9
• Guarino Michela – 2
• Zecchino Ettore – 2
• Tordiglione Sonia – 0
CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI – 19 voti – 4,75%
Preferenze:
• Spiezia Monica – 12
• Festa Gianluca – 0
• Casale Francesco – 0
• D’Aelio Cristina Maria – 0
NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE – 8 voti – 2,00%
Preferenze:
• Rozza Pietro Paolo – 5
• Menna Domenico – 2
• Lamberti Filomena – 0
• Ferrara Federica – 0
CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA – 4 voti – 1,00%
Preferenze:
• Candella Antonio – 2
• Mignola Anna – 2
• Guariglia Vincenzo – 0
• Losco Anna – 0
PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE – 2 voti – 0,50%
Preferenze:
• Basile Nicola – 0
• De Luca Giuseppe – 0
• Cirillo Emanuela – 0
• Morinelli Mariassunta – 0
LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE – 1 voto – 0,25%
Preferenze:
• Galasso Maria Sabina – 1
• Morano Sabino – 1
• Caporaso Linda – 0
• Rauseo Franco – 0
DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTÀ – 0 voti – 0,00%
Preferenze:
• La Stella Oreste Pietro Nicola – 0
• Saveriano Maria Stella – 0
• Cestone Giuseppe – 0
• Formisano Pamela – 0
Totale liste centrodestra: 96 voti – 24,00%
GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO – 3 voti – 0,74%
CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE – 3 voti – 0,75%
Preferenze:
• Arricale Michela – 0
• Bonito Arturo – 0
• Iannaccone Maura – 0
• Vecchione Roberto – 0
CAMPANILE NICOLA – 3 voti – 0,74%
PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE – 3 voti – 0,74%
Preferenze:
• Mele Carlo – 0
• Russo Nicolina detta Lina – 0
• Viscucci Rosaria – 0
• Verna Carlo – 0
ARNESE CARLO – 0 voti – 0,00%
FORZA DEL POPOLO – 0 voti – 0,00%
Preferenze:
• Manna Antonietta – 0
• Scognamiglio Debora – 0
• Russo Antonio – 0
• Palladino Franco – 0
BANDECCHI STEFANO – 0 voti – 0,00%
DIMENSIONE BANDECCHI – 0 voti – 0,00%
Preferenze:
• Caputo Teresa – 0
• Perrotti Marco – 0
• Ferri Andrea – 0
• Poli Rosita – 0
Totali Sezione 3
• Totale voti candidati presidente: 406
• Totale voti liste: 400
• Elettori: 865
• Votanti: 427 (49,36%)
• Schede nulle: 15
• Schede bianche: 6
• Schede contestate: 0