Il Movimento 5 Stelle di Avellino esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Luigi Urciuoli

Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle si unisce al dolore della famiglia Urciuoli per la scomparsa del dottor Luigi, iscritto al Movimento e stimato medico veterinario, venuto a mancare nelle scorse ore.

In una nota ufficiale, la Rappresentante, i Vice Rappresentanti, i Referenti e tutti gli Iscritti del gruppo avellinese hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza, ricordando la figura del dottor Urciuoli come quella di un professionista serio, competente e particolarmente apprezzato nel suo ambito lavorativo.

«Desideriamo unirci al cordoglio della famiglia e porgere le nostre più sentite condoglianze per la perdita del dottor Luigi», si legge nella comunicazione. «La sua scomparsa lascia un vuoto nella nostra comunità e tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui».

Il Movimento 5 Stelle di Avellino si stringe intorno ai familiari, agli amici e a quanti hanno stimato il dottor Urciuoli, ricordandone la dedizione professionale e l’impegno umano.