U.S. Avellino 1912: Atripalda ospita una tappa significativa della preparazione estiva

ATRIPALDA – Prosegue la preparazione estiva dell’U.S. Avellino 1912, che oggi ha svolto una delle sue tappe di allenamento presso il centro sportivo “Valleverde-Aquino” di Atripalda. Dopo settimane di lavoro intenso e ritiri in varie località, la squadra si è ritrovata in Irpinia per continuare il percorso di avvicinamento alla nuova stagione.

L’allenamento ha richiamato un pubblico numeroso composto da tifosi, famiglie e appassionati desiderosi di seguire da vicino la squadra biancoverde. Particolare attenzione è stata rivolta al nuovo attaccante Gennaro Tutino, accolto con entusiasmo dalla piazza.

La scelta di Atripalda conferma l’importanza del legame tra la squadra e il territorio, dove la preparazione continua a svilupparsi sotto gli occhi di una comunità sempre vicina ai propri colori.