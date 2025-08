Ottaviano, interventi di disinfestazione a tutela della salute pubblica

Proseguono gli interventi di manutenzione ambientale e sanificazione sul territorio comunale di Ottaviano. Nella giornata di oggi, l’amministrazione ha avviato un’operazione di disinfestazione capillare su tutta l’area cittadina, con l’obiettivo di garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali e preservare il decoro urbano.

L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi promossi dal Comune per la tutela della salute pubblica, in un periodo dell’anno particolarmente delicato sul piano climatico e ambientale. A darne notizia è stato il sindaco Biagio Simonetti, che ha sottolineato l’importanza dell’azione amministrativa concreta: «Noi continuiamo a lavorare. Lasciamo le chiacchiere agli altri, noi pensiamo ai fatti».

Le attività di disinfestazione rientrano in un calendario di operazioni coordinate con le autorità sanitarie competenti, in linea con le indicazioni della normativa regionale e nazionale.