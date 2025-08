Incendio tra Arzano e Secondigliano: fiamme in un capannone, nube tossica visibile a chilometri di distanza

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata del 6 agosto al confine tra i quartieri di Arzano e Secondigliano, nella periferia nord di Napoli. L’origine del rogo sarebbe un capannone industriale situato in via Limitone di Arzano, dove le fiamme si sono propagate rapidamente, generando una colonna di fumo alta e densa, visibile da diversi chilometri di distanza.

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto per domare le fiamme, coadiuvate dalle forze dell’ordine, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico veicolare, fortemente rallentato.

Secondo quanto riferito da residenti e testimoni, l’incendio ha sprigionato un forte odore acre che, sospinto dal vento, ha raggiunto anche i quartieri collinari del capoluogo partenopeo, tra cui il Vomero, Arenella e Camaldoli. Decine di segnalazioni sono state pubblicate sui social media, con cittadini costretti a chiudersi in casa a causa del fumo e dell’aria irrespirabile.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Le autorità locali stanno valutando possibili rischi ambientali legati alla combustione di materiali potenzialmente tossici all’interno del capannone. L’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) è stata allertata per monitorare la qualità dell’aria nelle zone interessate.

Al momento, non risultano feriti. Le operazioni di spegnimento e bonifica potrebbero proseguire per diverse ore, mentre si attende l’esito degli accertamenti da parte degli inquirenti.