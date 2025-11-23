Tufino ritrova il suo cuore spirituale: riaperta la Chiesa di San Bartolomeo nella solennità di Cristo Re. Video e Foto

TUFINO – Una giornata di festa, di fede e di profonda emozione quella vissuta oggi, domenica 23 novembre 2025, dalla comunità tufinese. Nella solennità di Cristo Re, la Chiesa di San Bartolomeo — cuore pulsante della vita religiosa del paese — ha riaperto ufficialmente le sue porte dopo due anni di intensi lavori di restauro. Un ritorno atteso e desiderato, celebrato con una solenne liturgia presieduta dal Vescovo di Nola, S.E. Mons. Francesco Marino, affiancato dal parroco Don Angelo Schettino.

La celebrazione della rinascita

Alle ore 11.30, il suono delle campane ha accolto una folla partecipe e commossa. Il Vescovo Marino ha guidato la Santa Messa solenne sottolineando, nella sua omelia, il valore della comunità e la bellezza di una chiesa che non è solo edificio, ma casa viva di fede e incontro. Don Angelo Schettino, emozionato, ha concelebrato ringraziando fedeli, volontari e istituzioni per il sostegno dato in questi anni impegnativi.

Due anni di lavori per restituire splendore

Il restauro della chiesa parrocchiale, dedicata a San Bartolomeo, ha interessato diversi aspetti strutturali e artistici:

•rifacimento completo del tetto, per mettere in sicurezza l’edificio;

•restauro della facciata, tornata ai suoi colori originali;

•interventi sull’altare maggiore e su altri elementi interni;

•opere di miglioramento funzionale e decorativo dell’intera struttura.

Un lavoro complesso che ha richiesto competenze, tempo e impegno, ma che ha restituito a Tufino uno dei suoi simboli più importanti, riportandolo al suo antico splendore.

Una comunità che costruisce insieme

Determinante è stata la collaborazione tra la parrocchia e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Arvonio, che ha sostenuto e accompagnato il percorso di recupero del patrimonio religioso e culturale del paese. Ma il vero motore dell’opera è stata la comunità tufinese, che con dedizione, contributi e volontariato ha dimostrato cosa può nascere quando la fede si unisce alla volontà di costruire insieme.

Al centro di tutto, la guida pastorale di Don Angelo Schettino, che ha saputo coinvolgere e motivare i fedeli, trasformando il periodo dei lavori in un tempo di attesa attiva e di rinnovamento spirituale.

Una nuova pagina per Tufino

La riapertura della Chiesa di San Bartolomeo non è solo la fine di un cantiere, ma l’inizio di una nuova stagione. La chiesa restaurata si prepara ora ad accogliere celebrazioni, incontri, tradizioni e momenti di comunità, continuando a essere punto di riferimento per generazioni di tufinesi.

In una domenica speciale, dedicata a Cristo Re dell’Universo, Tufino ha celebrato non solo una solennità liturgica, ma anche la rinascita della propria identità spirituale. E lo ha fatto con orgoglio, gratitudine e speranza.

Una giornata da ricordare. Una chiesa che torna a vivere. Un popolo che ritrova la sua casa.