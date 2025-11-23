Angelo Rossi eletto Segretario Provinciale FIMMG Avellino: ampia la maggioranza dei consensi

La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) – sezione provinciale di Avellino – annuncia l’elezione del dott. Angelo Rossi a Segretario Generale Provinciale, avvenuta con un ampio e significativo consenso da parte degli aventi diritto al voto.

Contestualmente, l’Assemblea ha eletto anche i due Vicesegretari Provinciali, dott. Raffaele Piscopo e dott. Saverio Genua, e il nuovo Tesoriere Provinciale dott. Giuseppe Colucci, completando così la squadra che guiderà la FIMMG provinciale nel prossimo mandato insieme agli altri componenti del direttivo.

L’elevata partecipazione al voto e l’importante maggioranza ottenuta rappresentano un forte segnale di fiducia e di sostegno nei confronti dell’intero gruppo dirigente. Questo risultato conferma la volontà dei medici di medicina generale di rafforzare la rappresentanza professionale e di contribuire attivamente allo sviluppo della medicina territoriale.

Nel ringraziare i colleghi per il sostegno ricevuto il dott. Rossi ha dichiarato:

“L’ampio consenso ottenuto è per me un onore e una responsabilità. Insieme ai Vicesegretari, al Tesoriere ed a tutto il Direttivo lavoreremo con determinazione per tutelare il ruolo dei medici di famiglia, migliorare la qualità dell’assistenza e sostenere le esigenze dei professionisti e dei cittadini.”

La FIMMG Provinciale rivolge le proprie congratulazioni al nuovo Segretario Generale e ai membri eletti della squadra direttiva, augurando a tutti un proficuo lavoro.