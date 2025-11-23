Pomigliano, tragedia sulla pista ciclabile: Barbara Terracciano trovata morta. Indagini a tutto campo

È stata identificata la donna trovata morta questa mattina sulla pista ciclabile di Pomigliano d’Arco, nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana: si chiamava Barbara Terracciano, 35 anni, residente proprio a Pomigliano. Il corpo è stato scoperto poco prima delle 10 da alcuni passanti che percorrono quotidianamente quel tratto per correre o passeggiare.

Barbara è stata trovata riversa a terra, con accanto una pistola. Secondo una primissima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un colpo d’arma da fuoco alla testa. Una dinamica che non consente, al momento, di escludere nessuna ipotesi: omicidio, suicidio o gesto accidentale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale, la scientifica e la magistratura, che hanno avviato tutti i rilievi necessari. L’area è stata transennata per permettere agli investigatori di analizzare ogni dettaglio utile a ricostruire ciò che sia realmente accaduto.

Poco dopo il ritrovamento è arrivata anche la madre della donna, sconvolta dalla notizia.

Barbara Terracciano lascia due figli, di 10 e 12 anni.

Le indagini sono in pieno corso e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore, mentre Pomigliano è scossa da un episodio drammatico e ancora avvolto nel mistero.