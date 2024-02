Trionfo di Armando Pascarella alla Finale Nazionale della Coppa del Mondo del Panettone al Cioccolato. Intervista

La scena della pasticceria artigianale italiana ha recentemente omaggiato i suoi nuovi campioni, Pompilio Giardino del Panificio Pompilio-Adriano Irpino (Avellino) nella categoria Panettone Tradizionale e Armando Pascarella della Pasticceria Armando Pascarella– Polvica di NOLA per il Panettone al Cioccolato. Questi maestri pasticceri hanno brillato durante la finale italiana della prestigiosa Coppa del Mondo del Panettone, tenutasi al rinomato Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale (Sigep).

L’evento, svoltosi il 23 e 24 gennaio, ha visto la partecipazione di talentuosi concorrenti provenienti da ogni regione d’Italia. Dopo una competizione appassionante, 10 maestri pasticceri sono stati selezionati per rappresentare l’Italia nella finale mondiale, fissata a Milano dal 6 all’8 novembre 2024.

La Coppa del Mondo del Panettone non è solo una gara, ma un viaggio attraverso la tradizione e l’innovazione. In questo contesto internazionale, pasticceri provenienti da ogni continente si sono cimentati nella creazione del panettone artigianale milanese, seguendo una ricetta che comprende ingredienti classici come farina di frumento, zucchero, burro, tuorli d’uovo, sale, pasta di arancia, scorze di agrumi, miele, vaniglia, malto, uva sultanina, e pezzetti di arancia e cedro canditi.

In attesa dell’edizione 2024, il concorso celebra il suo successo e la sua storia, richiamando alla mente le memorabili edizioni del 2009, 2021 e 2022. Questo evento non solo evidenzia il talento straordinario dei pasticceri, ma anche la ricchezza e la varietà della cultura gastronomica italiana, elevando il panettone a non solo un simbolo natalizio, ma a una vera icona di eccellenza e tradizione culinaria. Noi siamo stati nella pasticceria Pascarella è abbiamo intervistato il campione nazionale. In allegato il video dell’intervista.