“Il magico mondo di Pinocchio: Uno spettacolo Inclusivo al Teatro Colosseo di Baiano”

Il 12 febbraio andrà in scena al Teatro Colosseo la rappresentazione teatrale un “Burattino chiamato Pinocchio”. Lo spettacolo della Compagnia Citrea avrà due appuntamenti uno alle ore 17 e uno alle ore 19. Trasporterà il pubblico dei grandi e piccini nel cuore delle avventure di Pinocchio, dalla sua nascita nella bottega di Geppetto fino al suo viaggio per diventare un ragazzo vero. Ciò che rende davvero straordinario questo spettacolo è la sua capacità di intrattenere e, allo stesso tempo, trasmettere importanti messaggi morali. Nel corso della storia Pinocchio incontrerà personaggi buoni come: il fidato Grillo Parlante e la magica Fata Turchina che gli farà scoprire un mondo senza bugie. Ma non mancheranno le difficoltà: i famelici Gatto e Volpe cercheranno più volte di ostacolare il percorso di crescita del burattino! Le coreografie coinvolgenti e le canzoni accattivanti aggiungeranno un tocco musicale allo spettacolo coinvolgendo attivamente piccoli e grandi spettatori, con la presenza di Mangiafuoco e le più importanti e tradizionali maschere italiane. All’interno dello spettacolo verrà allestita la mostra-racconto di Pinocchio in CAA ( Comunicazione Aumentativa Alternativa) per bambini con disabilità sociali e comunicative, a cura dell’Associazione APS “La Tarta_Ruga” che da dieci anni si occupa di promuovere lo sviluppo dell’ autonomia e del benessere personale nell’età evolutiva.